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Modifiye egzoza 345 bin 960 lira ceza

Modifiye egzoza 345 bin 960 lira ceza

Antalya'da son bir haftada yapılan denetimlerde modifiye edilmiş abartılı egzoz takılı araç kullanan 69 araç sürücüsüne 345 bin 690 lira ceza uygulandı.

Antalya'da yapılan denetimlerde modifiye ve alkollü araç kullanan sürücülere ceza kesildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşın huzur ve güvenini bozacak şekilde modifiye edilmiş abartılı egzoz takılı araç kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Son bir haftada 69 araç sürücüsüne 345 bin 690 lira ceza uygulandı. Sürücülerden 40'ının sürücü belgesi, ilgili kanun hükümlerince geri alındı. Araçlar da trafikten men edilerek, trafik otoparkına çekildi.

Denetimde 1190 sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 1 milyon 307 bin 358 liralık cezai işlem uygulandı, sürücü belgeleri ilgili kanun hükümlerince geri alınanlar araç sürmekten men edildi.

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