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Galatasaray'dan olay paylaşım: TeknolojiVARadaletYOK!

Galatasaray'dan olay paylaşım: TeknolojiVARadaletYOK!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin yankıları sürerken Galatasaray, resmi sosyal medya hesaplarından, sezon başından bu yana kendi maçlarında yapılan VAR hataları ile ilgili bir video yayınladı.

Galatasaray kulübü sosyal medyadan VAR tartışmaları çerçevesinde bir paylaşım yayınladı.

Galatasaray, önceki gün VAR kayıtlarını talep ettiği MHK görüşmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapmış ve "#VarKayıtlarıYayınlansın" hashtag'i başlatmıştı.

İşte o paylaşım:

Galatasaray'dan VAR videosu

Sarı kırmızılı kulüp, resmi Twitter hesabından, bir paylaşım daha yayınladı.

Paylaşımda, "TeknolojiVARadaletYOK!" denildi.

İşte Galatasaray'ın yaptığı VAR paylaşımı:

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