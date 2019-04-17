Maltepe'de oy sayımı tamamlandı! İşte son rakamlar

İstanbul seçimlerinde Maltepe düğümü çözülürken AK Parti'den yeni itiraz geldi. Oylar yeniden sayılsın itirazı sonrası sayıma devam ederken 1089 sandığın sayımı saat 00:15'de tamamlandı.

AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Maltepe'de başlatılan oy sayımı dün gece tamamlandı. AK Parti, dün gece son 21 sandığın sayımı sırasında itiraz etmiş son 40 sandığın yeniden sayılmasını talep etmişti. Başvuru reddedilirken, 1089 sandığın sayımı saat 00:15'de tamamlandı.

İstanbul seçimlerinin düğümünü çözecek sayım dün gece tamamlandı. AK Parti'nin son 40 sandıkla ilgili yeniden sayılsın talebi kabul edilmeyince sayıma devam edildi. Saat 00:15'de 1089 sandığın tamamı sayıldığı duyurulurken YSK'nın son rakamları açıklaması bekleniyor.

CHP'li Yalım son rakamları açıkladı

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, twitter adresinden Maltepe sayımlarına ilişkin son rakamları açıkladı. Yalım, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında 13 bin 800 fark olduğunu söyledi.

Bundan sonra ne olacak?

Sayım işleminin sona ermesiyle birlikte ıslak imzalı oy tutanaklarının birleştirme süreci başlayacak. Sabah yeniden toplanacak olan Maltepe İlçe Seçim Kurulu ıslak imzalı oy tutanakları birleştirecek, kurullar imzalarını atacak. Sonuçlar İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Sonuçlar YSK'nın veri tabanına işlenecek ve YSK'nın kararı beklenecek.

Dün gece neler yaşandı?

AK Parti, dün akşam saatlerinde son 21 sandığın sayımı sırasında sayılan son 40 sandığın sayımı için ilçe seçim kuruluna dilekçe verdi. İl seçim kurulu, konunun değerlendirmesi için topu Yüksek Seçim Kurulu'na attı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Maltepe'deki oy sayımının tamamlanmak üzere olduğunu son 16 sandığın kaldığını duyurdu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra AK Parti, sayılan 40 sandığın yeniden sayılması için Maltepe İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

Bu gelişmenin ardından ilçe seçim kurulu, AK Parti'nin itirazını değerlendirmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na gönderdi.

Kaftancıoğlu: Sayımlar bu gece bitecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin itirazını twitter'dan değerlendirdi. Sayımlarda olağanüstü bir durumun olmadığını söyleyen Kaftancıoğlu, sayımın bu gece biteceğini ileri sürdü.

Maltepe’de olağanüstü bir durum yok rahat olun. Geçersiz oylar sayılırken tam sayım kararı çıkmış ve sonraki çuvallarda tüm oyların sayımına başlanmıştı. Başlangıçta sadece geçersizlerin sayıldığı 32 sandığın tamamı sayılacak ve sayılmayan hiçbir şey kalmadan gece sayım bitecek — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 16 Nisan 2019

İşte İstanbul seçimlerindeki son durum;