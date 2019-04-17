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Ankara Büyükşehir'de "gizli oda" bilmecesi

Ankara Büyükşehir'de "gizli oda" bilmecesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk icraatleri tartışma yarattı. Yavaş bu kez Genelkurmay Kavşağı'ndaki kol saati anıtı kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mansur Yavaş'ın kendisine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde retina taramasıyla girilen bir oda olduğunu söylediğini aktardı.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk icraatleri tartışma yarattı. Yavaş, Genelkurmay Kavşağı'nda Melih Gökçek döneminde yapılan dev kol saatlerini kaldırdı. Gökçek ise Yavaş'ı kamuyu zarara uğratmakla suçladı.

Mansur Yavaş'ın talimatıyla Genelkurmay Kavşağı'nda bulunan ve tartışma yaratan dev kol saatlerini kaldırdı. Dün ekipler saatleri kaldırırken boş kalan anıt yerine ise Atatürk Heykeli'nin yerleştirileceği iddia edildi.

Gökçek'ten tepki geçikmedi

Başkan Mansur Yavaş'ın bu hamlesine ilk tepki ise Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, "yıkım ekibi" olarak nitelendirdiği Yavaş'ı kamuyu zarara uğratmakla suçladı.

Tunç Soyer'den ilginç iddia

Bu arada Halk TV'de İrfan Değirmenci'nin konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Mansur Yavaş'ın Ankara belediye binasının 12. katındaki retina taramasıyla girilebilen odaya henüz giremediğini söyledi. 

Soyer, “Mansur beyi ziyaretimizde, ’12’nci katta bir oda var, ben hâlâ oraya giremedim, göz merceği taranarak girilen bir oda’ dedi. Nasıl bir ruh haliyle yönetilmiş, nasıl bir belediye yönetimidir, anlaşılır gibi değil. Mansur beye Allah kolaylık versin, gerçekten çok zor bir iş. Bütün o 25 yılın tortusunu, o ruh haliyle yönetilmiş bir belediyeyi yeniden insanlara sevgiyle saygıyla hizmet edecek bir noktaya taşımak çok zor. Allah yardımcısı olsun” dedi.

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