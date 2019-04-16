Alex de Souza'dan sportif direktörlük açıklaması

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, "Fenerbahçe'de sportif direktör olacağım yönündeki haberler doğru değil." dedi. Alex ayrıca Galatasaray ya da Beşiktaş'tan teknik direktörlük teklifi gelmesi durumunda cevabının olumsuz olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve daha sonrasında Fenerbahçe ile Galatasarayarasında oynanan derbi maçı izleyen sarı lacivertli takımın efsane ismi Alex de Souza bir sigorta şirketinin düzenlediği söyleşiye katıldı. Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine geleceği yönünde çıkan haberler ile ilgili bir soruya, "Fenerbahçe'de sportif direktör olacağım yönündeki haberler doğru değil. Geliş sebebim dostlarımı, arkadaşlarımı görmek, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemek. Çıkan haberler gerçek dışı" diye konuştu.

"Jübile beklentim yok"

Alex, Fenerbahçe'den ayrılmasından sonra bir jübile beklentisi olmadığını ifade ederek, "Jübileden değerli olan şeyler olduğunu düşünüyorum. 2014 Aralık ayından itibaren futbol oynamıyorum ama elbette jübile olsaydı fena olmazdı. Ama bu tarz bir beklenti ile hayatımı sürdürmüyorum" şeklinde konuştu.

"Ali Koç isterse ona bütün desteği sunacağımızı söyleyebilirim"

Başkan Ali Koç'a her türlü desteği verebileceklerini söyleyen Alex, "Fabio ile ben Brezilya'da 3 senedir çalışıyoruz. Önceliğimiz futbol. Sürekli aramızda yorum yapıyoruz. Şu oyuncu Fenerbahçe'ye gider diye konuşuyoruz. Bir maç izlediğimizde oyuncu performansına bakarak Fenerbahçe'ye uygun olduğunu düşünüyoruz. Ayrıldığımızdan bu yana kulübe çok yakın olamadık. Eski başkanımız Aziz Yıldırım bizden isteseydi yardımcı olurduk. Şimdi Ali Koç isterse ona bütün desteği sunacağımızı söyleyebilirim. Ama şu an Fenerbahçe adına futbolcu izleme durumumuz yok. Bu görevi yapan kişiler hala Fenerbahçe'de görevdeler" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray ya da Beşiktaş'tan teklif gelirse cevabım olumsuz olur"

Brezilyalı yıldız futbolcu, Galatasaray ya da Beşiktaş'tan teknik direktörlük teklifi gelmesi durumunda cevabının olumsuz olacağını da sözlerine ekledi.