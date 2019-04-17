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Çam sakızının faydaları nelerdir her derde deva besin

Çam sakızının faydaları nelerdir her derde deva besin

Aktarlarda şifa amaçlı satılan ‘çam sakızı’ öksürük, şeker, iltihaplanma ve mide rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa deva oluyor.

Bal renginde ve kıvamında olup keskin kokusuyla birçok hastalığa şifa olan çam sakızı, en çok mide dostu olarak kullanılıyor. Genellikle köknar ve ladin ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu ise 20 liradan satılıyor. 

Yozgat’ta yıllardır aktarlık mesleğiyle uğraşan Murat Ursavaş, çam sakızının faydaları hakkında bilgi vererek solunum yolu hastalıklarına karşı etkili olan çam sakızının, akciğeri iltihaplarına ve öksürüğe karşı fayda sağladığını belirtti.

Öte yandan çam sakızı sesi açıyor, mideye kuvvet veriyor ve hazımsızlığı gideriyor. İdrar yollarındaki hastalıklara karşı fayda sağlıyor. Düzenli çiğnendiğinde diş etlerini geliştiriyor ve basur tedavisinde kullanılıyor.

Kilosu ne kadar?

Faydasını bilen vatandaşlar çam sakızına büyük ilgi gösteriyor. Çam sakızının kilosu 20 ila 30 TL arasında değişiyor.

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