Uzmanlardan gazlı içecek tüketen ebeveynlere uyarılar

Gazlı ve enerji içeceklerinin yol açabileceği sağlık problemlerini düşünerek çocukların bu içeceklerden uzak tutulması gerekliliğinin altını çizen GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, uyarılarda bulundu.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, kola ve enerji içeceklerinin yol açabileceği sağlık problemlerini düşünerek çocukların bu içeceklerden uzak tutulması gerektiğini söyledi.

İnsanların genelde aldıkları ürünlerin içinde ne olduğuna bakmadığını dile getiren GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, “Market raflarını tıka basa dolduran, cicili bicili ambalajlara sarılmış fabrikasyon ürünlerin pek çoğunda yüzlerce katkı maddesi kullanılmaktadır. Özellikle çocuklar için üretilen şekerlemeler, çikolatalar, pastalar,kolalar, meyvalı meyvasız gazozlar vb. bir çok ürün hakkında bilgi sahibi olmadan almaktayız. Bu gibi ürünlerin etiketini okumak pek çok anne babanın aklına dahi gelmez. Okusa da bir çoğunu anlamazlar. Halbuki, Çocuklar için üretilmiş ürünleri anne babalar olarak öncelikle soruşturmadan, etiketini dikkatle okumadan satın almamalıyız.” ifadelerine yer verdi.



Kola ve enerji içeceklerinin yol açabileceği sağlık problemlerini düşünerek çocukların bu içeceklerden uzak tutulması gerektiğini söyleyen Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, bu ürünlerin içinde yüksek oranda kafein, kokain ve aspartam bulunduğunu söyledi.

“Çocuklarda konsantrasyon kaybına neden oluyor”

Uzmanların raporuna göre çocuklarda Hiperaktiviteye yol açtığı ispatlanan gıda boyalarının, koruyucularının ve suni tatlandırıcılarının üretimden ve satıştan kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Büyüközer, “Kimyasal katkı maddeleri ile ilgili olarak bugüne kadar oldukça geniş bilgiler vermeye çalıştık. Bilhassa çocuk gıdalarında bilinçsizce kullanılmaya devam edilen bazı zararlı, hatta tehlikeli katkı maddelerine de dikkat etmeliyiz. İngiltere’de geçen yıllarda yapılan araştırmada, katkı maddesi kullanılan içecek tüketen çocukların konsantrasyonlarını kaybettiği ve hiperaktiviteye yol açtığı rapor edildi."

"Araştırmanın yapıldığı dönemde hiperaktif çocukların ailelerini, renkli ürünlerin tüketiminin olası risklerinden haberdar olmaları yolunda uyaran Gıda Güvenliği Ajansından Başkan Dame Deirdre Hutton, ellerindeki kanıtların, bu boyaların gıdada kullanılmamasının akıllıca olacağını gösterdiğini söyledi. AB geçen yıl, çocuklarda hiperaktivite seviyesi ile gıdalardaki koruyucu ve katkı maddelerinin tüketimi arasında ilgi kuran İngiliz bilimsel araştırmasını değerlendirmeye karar vermiştir. İngiltere’de yapılan ve prestijli tıp dergisi The Lancet’te yayımlanan araştırmada, gıdalara konan koruyucu ve renklendiricilerin çocuklarda hiperaktivite seviyesini yükselttiği belirlenmişti “ dedi.

“Tüm çocukların davranışları üzerinde olumsuz etkileri olabilir”

Southhampton Üniversitesinde yapılan araştırmaya da değinen Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, “Bilim adamları, bir grup çocuğun bir bölümüne gıdalarda bulunan koruyucu ve katkı maddelerinden hazırlanmış bir kokteyl, bir bölümüne de sadece meyve suyu vererek, çocukların davranışlarını gözlemlemişlerdi. Araştırmanın başındaki ilim heyeti, koruyucu ve katkı maddelerinin 3 ve 9 yaşları arasındaki çocukların hiperaktif davranışları üzerinde olumsuz etkisi bulunduğunu saptadıklarını belirterek, “Bulgular, bu maddelerin sadece hiperaktivite rahatsızlığı bulunan çocuklar üzerinde değil, tüm çocukların davranışları üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini gösteriyor” şeklinde açıklamada bulunmuştu. Yapılan araştırmada kullanılan katkı ve koruyucu maddeli karışımlar, çeşitli renklendiriciler, koruyucular ve tatlandırıcılar içeriyordu” ifadelerine yer verdi.

“Çocuklarımızı seviyorsak eğer bu tehditlerden uzak durmalıyız”

Son olarak bir öneride bulunan Büyüközer şunları kaydetti: “Çocuklarımızı gerçekten seviyorsak; Çocuklarda hiperaktivite, konsantrasyon eksikliği ve özellikle okumada öğrenme zorluğuyla ortaya çıkan bu batı mahsulu beslenme sistemine karşı, hep birlikte el ele verelim helal ve tayyib bir hayat için gerekli olan helal ve tayyib ürünler tüketerek bu tehditlerden kurtulmalıyız.”