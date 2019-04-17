Xbox'larda 22 Nisan'a kadar yüzde 65'e varan indirim

Oyun severleri zengin içeriklerle buluşturan Xbox, bahar indirimi kapsamında Xbox Store’da büyük indirimler sunuyor. Xbox oyuncuları 22 Nisan’a kadar devam edecek olan kampanya boyunca tüm oyunlarda birbirinden cazip indirimlerden yararlanabilecek.

Xbox, bahar indirimleri kampanyası kapsamında Xbox kullanıcılarına Game Pass, Live Gold ve Xbox Store’da kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.



Forza Horizon 4’ten PES 2019’a, PubG’den Crackdown 3’e kadar 100’den fazla sevilen Xbox One ve Xbox 360 oyununa sınırsız erişim sunan Game Pass platformunun 3 aylık üyeliği yeni üyelere özel 5.90 TL’ye satın alınabilecek.

1000 Apex Legends Coin ve 1 aylık Live Gold üyeliği bir arada

Son dönemin popüler Battle Royale oyunu Apex Legends’da kullanılabilecek 1000 Coin ve 1 Aylık Xbox Live Gold üyeliği Bahar İndirimi boyunca yeni üyelere özel sadece 5.90 TL’ye oyun severlerle buluşacak.

Yüzde 65’e varan indirim!

Xbox kullanıcıları bahar indirimleri kapsamında Xbox Store’da yüzde 65’e varan indirim fırsatı yakalıyor. Oyun severler 22 Nisan’a kadar Red Dead Redemption 2, FIFA 19 gibi yüzlerce oyunda büyük indirimlerin sahibi olacak.

Game Pass ve Live Gold kampanyaları ise 13 Mayıs’a kadar geçerli olacak.