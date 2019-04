Bursaspor'un arazileri Başkan Ali Ay'a devredildi

Bursaspor Kulübü'nün alıcı bulamadığı taşınmazlarını Başkan Ali Ay, borcuna karşılık satın aldı. Denetleme Kurulu'ndan ise konuya ilişkin açıklama geldi.

Bursaspor Kulübü Bağımsız Denetleme Kurulu Muhasip Üyesi Tayfur Serdar Güllülü, dün gerçekleştirilen Nisan Olağan Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından arazi satışlarına ilişkin bilgilendirme paylaştı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Karar Defteri incelendiğinde 21.03.2019 Tarih ve 26 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Oy Çokluğu ile;

1. Kulübümüze ait Bursa İli Osmangazi İlçesi Dereçavuş Mah. 4991 Ada 231 Parselde bulunan 28.820,25 m2 taşınmaz 06.02.2019 Tarihinde 11.500.000 TL olarak eksper raporuna göre değer belirlenmiş olup 18.02.2019 Tarihinde 11.000.000 TL bedelle ihaleye çıkılmış ve alıcı bulunamadığı görülmüştür. Akabinde Yönetim Kurulu Değerleme Raporunda belirlenen 11.500.000 TL tutarındaki bedelle Ali Ay'a satılmasına ve işbu tarihteki Euro kuru üzerinden Kulübümüzün Ali Ay'a olan borcundan mahsup edilmesine,

2. Kulübümüze ait Bursa İli Osmangazi İlçesi Yunuseli Mah. 5067 Ada 1 Parselde Bulunan Hisseli Gayrimenkul üzerindeki hisseye düşen 4.205,19 m2 arsa alanı için yapılan 20.03.2019 Tarihli Eksper Değerlendirmesinde söz konusu arsanın Konut Amaçlı kullanılması halinde 8.285.000 TL değerinin olduğu, söz konusu arsanın akaryakıt lisansı alması öngörüsü alması halinde 12.310.000 TL değerinin olduğu takdir edilmiştir. Bu taşınmazdaki hissenin de 15.000.000 TL Bedelle Ali Ay'a satılmasına ve bu rakamın 20.03.2019 Tarihli Euro Kuru esas alınarak Kulübümüzün Ali Ay'a olan borcundan mahsup edilmesine karar verildiği görülmüştür.

3. Bursaspor Kulübü Derneği ile diğer tarafı Ali Ay olan 21.03.2019 Tarihli sözleşme görülmüştür. Bu sözleşmeye göre yukarıda anılan taşınmazların Ali Ay'a satış ve devrinden itibaren 1 yıl içerisinde yukarıda gösterilen satış bedellerinden yüksek bir bedelle satılması halinde, Bursaspor'dan taşınmaz alırken ödediği bedelin üzerinde elde ettiği rakamı Bursaspor Kulübü Derneği'ne ödeyeceği akdedilmiştir.

Söz Konusu olaylar silsilesi böyle olmakla birlikte;

Dernekler Kanunu 22.madde gereği, Dernekler Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satabilirler. Tüzüğümüzün 22.Maddesinin İ Bendi Genel Kurulun Yetki ve Görevleri içerisinde 'Yönetim Kuruluna Taşınmaz Satışı Konusunda Yetki Verilmesi' hususuna değinmiştir. Yetkiler Mali ve Seçimli Genel Kurullarda Genel Kurulların onayına sunulmakta ve alınmaktadır.

Denetim Kurulu'nun burada araştırması gereken 2 husus vardır. Birincisi Yönetim Kurulu'na bu satış yetkisi Genel Kurulca verilmiş midir? Diğeri ise satıştan önce usulüne uygun Yönetim Kurulu Kararı ile bu taşınmazın satışına karar verilmiş midir? Ortada 26.05.2018 tarihinde Genel Kurulca verilen bir satış yetkisi ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Karar Defterine usulüne uygun oy çokluğu ile alınan satış kararı mevcuttur.

Ancak şu var ki; Bu satımlar Kamu İhale Kanununa tabi değil yani ihale ile yapılması daha uygun olmakla beraber böyle bir zorunluluğu da bulunmamaktadır. Hukuki değerlendirme bu yönde olmakla birlikte, bu durumun genel kurul üyeleri ve Bursaspor'a gönül verenler tarafından değerlendirileceği hepimiz tarafından bilinmektedir.

Yönetim Kurulunca taşınmaz satışlarına karar verilmesi ve bu satışlarında ihalesiz yapılması halinde Yönetim Kurulunun Genel Kurulu Vekil sıfatıyla temsil etmesi sebebi ile SPK Lisanslı bir kuruluş tarafından değerleme yapılması ve satışlarda bu değerlemenin de göz önünde bulundurulması gerektiği 28.01.2019 tarihinde kurulumuzca Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmiştir.

Söz konusu Satışın ihale olmaksızın yapılması sebebi ile Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu vekâleten hareket ettiği ortadadır. Yani, Yönetim Kurulu bu satışlarda Genel Kurulu vekil sıfatıyla temsil etmektedir. Dolayısıyla; taşınmazın, Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Başkanına devri sebebi ile Öncelikle kamuoyunun her türlü algıdan uzak aydınlatılması ve maddi gerçeğe ulaşma adına taşınmazın satış tarihindeki değerinin haricen seçilecek SPK lisanslı değerleme firması tarafından değerlemesinin yapılması gerekmektedir. Her ne kadar her iki satıştan önce de Yönetim Kurulu'nca SPK Lisanslı firma tarafından değerleme raporu alınmış olsa da Denetim Kurulumuzca farklı bir SPK Lisanslı Değerleme Kuruluşundan tapu devri yapılmış olan 22.03.2019 Tarihli değerlemesi yaptırılacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun yapmış olduğu iki değerleme arasında Kulübümüz lehine pozitif fark doğması halinde bu farkın 1 Ay içerisinde Bursaspor Kulübü'ne kazandırılması için Yönetim Kurulu tarafından gerekli çalışmanın yapılması gerekmektedir. Öncelikle herkes tarafından bilinmesi gereken husus BURSASPOR KULÜBÜ ŞAHISLARA YA DA BELLİ BİR ZÜMREYE DEĞİL, KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR DERNEK STATÜSÜ'NDEDİR. Bu sebeple kamuoyundaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde maddi durumu ortaya çıkarmak en sağlıklı olan durumdur. Bu şekilde zaten zor günler geçiren kulübümüzün daha fazla yıpranmasının önüne geçilebileceği kanaatindeyiz. Kurul olarak görev ve yetki sınırlarımızda BURSASPOR MENFAATLERİ adına alabileceğimiz ve kamuoyu ile açıklayabileceğimiz incelememiz bundan ibarettir."