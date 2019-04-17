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Başkent'te talaş deposunda yangın

Demirören Haber Ajansı

ANKARA Keresteciler Sanayi Sitesi’ndeki talaş deposunda çıkan yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Depo ile yanındaki büfenin kullanılamaz hale geldiği yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Ali Ersoy Mahallesi Kına Sokak üzerinde bulunan talaş deposunda sabaha karşı saat 04.45 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevler, bitişikteki büfeye sıçradı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye erleri, alev alev yanan depo ve büfeye yoğun şekilde müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Talaş deposu ile büfe ise yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Büfenin bitişiğindeki 3 katlı bir binada da hasar oluştu. Yangın sırasında iş yerlerinin boş olması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Yangın sırasında polis çevrede güvelik önlemi alırken, sağlık ekipleri tedbir amaçlı olarak hazır bekledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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