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Mansur Yavaş'tan bomba iddia! Ankara Belediyesinde retina taramasıyla girilen oda var

Mansur Yavaş'tan bomba iddia! Ankara Belediyesinde retina taramasıyla girilen oda var

Mazbatasını alarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna oturan Tunç Soyer, Mansur Yavaş'ın kendisine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde retina taramasıyla girilen bir oda olduğunu söylediğini açıkladı.

Soyer, "Sayın Mansur Yavaş 'Belediyenin 12. katında bir oda var, hala oraya giremedim. Göz merceği taranarak girilen bir oda' dedi. O nasıl bir ruh hali? Bu ruh hali ile nasıl belediye yönetilir? Anlaşılır gibi değil gerçekten. " ifadelerini kullanırken, Yavaş'ın odaya henüz giremediğini belirtti.

Ankara temasları sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da ziyaret ettiklerini açıklayan Soyer, aralarında geçen dikkat çeken bir diyaloğu şu şekilde aktardı;

Retina taramasıyla girilen oda iddiası

Sayın Mansur Yavaş 'Belediyenin 12. katına bir oda var, hala oraya giremedim. Göz merceği taranarak girilen bir oda' dedi. O nasıl bir ruh hali? Bu ruh hali ile nasıl belediye yönetilir?

'Allah Mansur beye sabır versin'

Anlaşılır gibi değil gerçekten. Mansur Bey’e Allah sabır versin. Gerçekten çok zor bir iş. Bütün 25 yılın tortusunu, o ruh haliyle yönetilmiş belediyeyi, yeniden insanlara sevgi ve saygı ile hizmet edecek noktaya taşımak çok zor. Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.

Soyer, İstanbul’daki seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

'Hak yerini bulacak'

Soyer, "Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Demokrasiden geri adım atmayacak kadar yol alındı. Bu mazbatayı mutlaka verecekler. Bütün bu gecikmenin, bütün bu sürecin bir çırpınış olduğunu düşünüyorum ama Türkiye’yi geri götürmeye kimsenin gücü yetmeyecek. O mazbata mutlaka verilecek, hak yerini bulacak" dedi.

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