İstanbul seçimi yenilenirse Saadet adayını geri çekecek mi Temel Karamollaoğlu açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "İstanbul’da yenileme olursa adayınızı geri çeker misiniz'' sorusuna bakın ne yanıt verdi.

İstanbul'da seçim düğümü çözülebilmiş değil. Maltepe oyları da sayıldıktan sonra Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki fark 13 bin 800'e indi. AK Parti seçimin iptali için YSK'ya 3 bavul dolusu belgeyle başvurdu.

YSK'nın seçimi iptal etmesi durumunda 2 Haziran'da İstanbul seçimlerinin olma ihtimali olabilir. İstanbul seçimlerinin yenilenme ihtimali gözleri 31 Mart seçimlerinde İstanbul'dan aday çıkarıp 103 bin 300 oy alan Saadet Partisi'ne çevrildi. Millet İttifakı'nın dışında kalan Saadet Partisi'nin kendi adayını çıkarması ve aldığı oy oranı aynı seçmen tabanına sahip AK Parti'yi olumsuz etkiledi. Yeni bir seçimin olması durumunda Saadet Partisi kendi adayını çeker mi sorusunun cevabı merak ediliyor.

O gün bir gelsin hele

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "İstanbul’da yenileme olursa adayınızı geri çeker misiniz? Yoksa devam mı edersiniz?" sorusuna "O gün bir gelsin hele" yanıtını verdiğini söyledi.

Sarıkaya, "Sondaki ‘hele’ kelimesinin üzerine nefesinin tüm ağırlığıyla bastırdığını da belirtmeliyim" dedi.