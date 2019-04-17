Ersoy Dede'den sert yeni parti eleştirisi

Star yazarı Ersoy Dede, yeni parti kurulacağı yönündeki iddialarla ilgili olarak "Bu ayıp da değil yasak da. Ama güç dengesine göre hareket belirlemek ahlaksızlığın dik âlâsı." dedi.

Ersoy Dede, Star'da "Yeni parti kurulsa da rahatlasak" başlığıyla yayımlanan yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun iki ayrı parti kuracağı yönündeki iddiayı değerlendirdi.

"Yeni Şafak gazetesinde Hasan Öztürk yeni parti konusunda hem tarih hem de kadro verdi dün. Ahmet Davutoğlu’nun hazırlıklarını tamamladığını Abdullah Gül’ün ise biraz daha bekleme kararı aldığını yazdı" hatırlatmasında bulunan Dede şöyle devam etti:

Hasbi değil hesabiler çünkü

"Hadi bakalım. Bir an önce kursalar partilerini de saflar bir netleşse şöyle. Herkes pozisyonunu güncellese de bir rahat nefes alsak. Bu ayıp da değil yasak da. Ama güç dengesine göre hareket belirlemek ahlaksızlığın dik âlâsı.

Ben bu tavrı dershaneler sürecinde, 17/25 Aralık’ta, Gezi’de vesairede açıkça gördüm. Televizyon programlarına iki satır yorum yapmamak için hasta numarası yapanı mı ararsınız, ‘kitabıma yoğunlaştım iki ay televizyonlara ara verdim’ diyeni mi!.. Hepsi şimdi ‘En Baba Reisçi’. Neden? Çünkü savaşı Reis kazandı. Yanlışlıkla Erdoğan’ın başına bir hal gelseydi ‘verin ipini bana ben çekeyim’ diyeceklerdi. Buna inanın. Şimdi de aynı kötü koku var ortalıkta.

Hayatlarının hiçbir döneminde ‘delikanlı’ olmayı başaramamış ‘kaybeden’ler,’oraya mı göz kırpsam burada kalıp ‘ölümüne Reisçilik’ mi yapsam’ diye düşünüyor. Hasbi değil hesabiler çünkü. Şu parti işleri falan bir bitse de rozetleri taksa herkes yakasına. Yoksa olmayacak."