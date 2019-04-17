Patates fiyatları için yeni vergi adımı sıfır gümrük uzatıldı

İç pazardaki fiyatları dengelemek için getirilen sıfır gümrük vergisi devam ediyor. Daha önce soğanda uzatılan sıfır gümrük süresi şimdi de patateste uzatııldı.

Patates ithalatında 20 Nisan itibarıyla süresi dolacak "sıfır gümrük vergisi" uygulaması, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, patates ithalatında 20 Nisan'da sona erecek "yüzde sıfır gümrük vergisi" uygulamasının süresi 31 Mayıs'a uzatıldı.

Bu tarihe kadar, 200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.