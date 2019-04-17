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Ekrem İmamoğlu'nun tehdit iddiasının aslını Nagehan Alçı açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun tehdit iddiasının aslını Nagehan Alçı açıkladı

Ekrem İmamoğlu maça gelmemesi için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tehdit edildiği iddiasını ortaya atmıştı. Nagehan Alçı, olayın perde arkasını bugünkü köşesinde aktardı. Buna göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesinde yaşananlar nedeniyle Ali Koç'u arayıp olası risklere karşı uyarmış.

Ekrem İmamoğlu'nun “Kulüpleri arayıp tehdit ettiler Nagehan Hanım. Hem Beşiktaş’a, hem Fenerbahçe’ye İmamoğlu maça gelmesin diye telefon açıldı.” iddiası ortalığı karıştırdı.

Derbi maçı sonrası Nagehan Alçı'ya konuşan İmamoğlu'nun bu sözleri, tartışmalara yol açtı. Alçı, "Bütün detaylarıyla maçlar öncesi tehdit telefonları iddiası" başlıklı bugünkü yazısında, olayın perde arkasını paylaştı.

Beşiktaş: Bize asla hiçbir tehdit telefonu gelmedi

Beşiktaş yöneticilerinin kendisine ‘Asla bir tehdit söz konusu değil. Zaten telefon maçtan sonra geldi. Maçın ertesi günü neyin tehdidi olabilir?’ dediğini aktardı. Derbi maçıyla ilgili olarak edindiği bilgileri Alçı, köşesinde yazdı:

Cuma akşamı başlayan silsile

"Bilindiği gibi Beşiktaş-Başakşehir maçının öncesinde cuma akşamı  sosyal medyada, özellikle de bir semtimizde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Son derece nahoş ve sosyal kutuplaşmayı azdıracak küfürlü-hakaretli görüntüler ortaya çıktı.

Hem bu görüntüler hem de polis istihbarat birimlerinin geçtiğimiz haftasonuna dair raporları sebebiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Ali Koç’u aramış.

İçişleri Bakanı olarak, kamu güvenliğinin yanısıra spor güvenliğinden de sorumlu olduğunu ifade ederek İmamoğlu’nun maça gelmesinin yaratabileceği riskleri hatırlatmış. Ardından da  Koç’a, “Kendisini bu riskler konusunda uyarın bence” diye eklemiş.

Ali Koç, Can Bartu’nun cenazesinde İmamoğlu’na ne dedi?

Çok farklı kaynaklardan teyit ettirdiğim diğer bir bilgi, Ali Koç’un Bakan Soylu’ya “Ben Sayın İmamoğlu’nu bir gün önce Can Bartu’nun cenazesinde bu yönde uyardım ancak yine de maça geleceğini söyledi. İzin verirseniz bir de sizin aradığınızı ifade edeyim. Böylesi daha etkili olur” dediği yönünde.

İmamoğlu'nun Ali Koç'a yanıtı

Bunun üzerine Soylu, Koç’a “Elbette iletebilirsiniz” yanıtını vermiş ve Ali Koç, Ekrem İmamoğlu’nu arayarak bu görüşmeyi aktarmış. Ekrem İmamoğlu’nun Ali Koç’a yanıtı “Eğer bu tip kaygıları varsa Bakan Bey bizzat beni arasın Sayın Başkan” olmuş.

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı

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