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Jack Ma'ya göre iş yerinde çok çalışmak mesai değilmiş

Jack Ma'ya göre iş yerinde çok çalışmak mesai değilmiş

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilin Alibaba'nın kurucucu Jack Ma, paylaştığı sosyal medya mesajı ile tüm çalışanların tepkisini topladıç

ÇİN merkezli E-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, haftanın 6 günü sabah 9 akşam 9 arası çalışmaya denk gelen '996' uygulamasına destek açıklarken, daha fazla çalışanı ödüllendireceğini söyledi.


"Hoşlandığımız şeylerle uğraşırsak 996 sorun olmaz. Ama eğer yaptığınız işi sevmiyorsanız, her dakikası işkencedir" diyen Ma, uzun saatler çalışılmasını savunmak niyetinde olmadığını, ama çok çalışanları da ödüllendirmek istediğini dile getirdi.

Fazla mesai değilmiş
"Gerçek 996, sadece fazla mesai yapmaktan ibaret değildir" ifadesini kullanan Ma "Herkesin kendi yaşam biçimini seçme hakkı vardır, ama daha kısa süre çaba sarf edenler, çok çalışmanın getirdiği mutluluğu ve ödülleri tadamayacaklar" dedi.

Ben 21 saat çalıştım
Öncesinde Alibaba çalışanlarına da hitap eden 54 yaşındaki patron, "Ben hiçbir zaman 21 saat çalışmaktan pişman olmadım. Şahsen 996'nın büyük bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Ekstra çaba ve zaman harcamadan istediğin başarıyı nasıl elde edebilirsin" diye konuştu.

8 saat çalışacaksanız gelmeyin
Küresel çapta en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Alibaba'da çalışmak isteyenler başarılı olmak istiyorlarsa günde 12 saat çalışmaya hazır olmaları gerektiğini telkin eden Ma, "Yoksa zahmet edip bize katılmayın. Günde rahat rahat 8 saat çalışanlardan yana bir eksikliğimiz yok" diye çıkıştı.

Ma'ya Çinli sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı: Sosyal medya üzerinden yapılan bazı eleştiriler şöyle:

"Evde bakmamız gereken yaşlıları, eşlik etmemiz gereken çocukları hiç düşündün mü?"
"Tüm işletmeler 996 dayatmasına giderse kimse zaman bulamayacağından çocuk yapamayacaktır."

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