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Mersin Bozyazı'da kaçak kazı yapan şahıslar bakın nasıl yakalandı

Mersin Bozyazı'da kaçak kazı yapan şahıslar bakın nasıl yakalandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli, dalgıç kıyafetiyle zıpkınla balık avlıyormuş gibi davranan polislerin de katıldığı operasyonla suç üstü yakaladı.

Pullu-2 Mesire Alanı Dikilitaş mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşılması üzerine iki polis, kazı alanını tespit etmek için dalgıç kıyafeti giyip, zıpkınla balık avlıyormuş gibi davranarak denize girdi.
Polisten dalgıç kıyafetli kaçak kazı operasyonu



Denizde bir süre yüzen polisler, kaçak kazının yapıldığı noktayı belirledikten sonra zanlıları gözlemeye başladı. Kazı yapan şüphelileri tespit eden ekipler, Bozyazı Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle F.Y. (26), F.Y. (33), M.A. (19), T.D. (20), H.Y. (17), C.A. (33), M.A. (33) ve M.S.Y'yi (51) suçüstü yakaladı.



Bölgedeki aramada, 2 delme aleti ile birer jenaretör, kürek, kova, merdiven, halat, çekiç, murç ve hortum ele geçirildi.

F.Y'nin evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız pompalı tüfek bulundu. (AA)

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