Bugün Ekrem İmamoğlu mazbata alacak mı Canan Kaftancıoğlu açıkladı

İstanbul'da geçersiz oyların sayımı bitti. Canan Kaftancıoğlu, katıldığı canlı yayında, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 13 bin 785'ye düştüğünü söyledi. Kaftancıoğlu ''bugün itibarıyla mazbatanın alınmasında hiçbir engel yoktur." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı canlı yayında, "Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 13 bin 785'dir. Bugün itibarıyla mazbatanın alınmasında hiçbir engel yoktur." dedi.

CHP İstanbul İl Başakanı Canan Kaftancıoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına konuk oldu.

Kaftancıoğlu İstanbul'da devam eden itiraz sürecine ilişkin şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 13 bin 785. Bugün itibarıyla mazbatanın alınmasında hiçbir engel yoktur. Dilekçede 'tam kanunsuzluk' deniyor ama somut değil. Seçimin tekrarını gerektirecek belge yok. İstanbul'daki seçim yüzde 100 temiz bir seçimdir. Bu seçim Türkiye'deki tüm seçimler kadar temizdir.

Twitter'dan mazbata açıklaması yapmıştı

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, dün akşam twitter hesabından yaptığı açıklamada mazbatanın bugün alınacağını duyurmuştu.

Kaftancıoğlu şunları söylemişti:

''Oyları bir kez de tersten sayacağız diye tutturmazlarsa eğer Maltepe son sandıklar sayıldı ve İstanbul’da yeniden sayım işlemi bitti. Mazbataya gelince 1 Nisan tarihinden itibaren mazbata verilmeliydi, 15 gündür gasp edilen mazbatamızı alacağız yarın''