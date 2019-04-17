Eser Yenenler baba oluyor nişanlısı Berfu Yıldız ile yaş farkı

Komedyen Eser Yenenler şu günlerde özel hayatı ile gündemde. 1 Yıldır aşk yaşadığı Berfu Yıldız ile nişanlanan Eser Yenenler baba oluyor. Çift nikah öncesi bebek haberi ile havalara uçtu. Peki 2015 Miss Turkey 4. Güzeli sevgilisi Berfu YıldızEser Yenenler kimdir, kaç yaşında?

Eser Yenenler aşk hayatı ile son günlerin yeni konusu oldu. 1 yıldır büyük aşk yaşadığı Berfu Yıldız'a romantik bir evlenme teklifi eden Eser Yenenler sevgilsiine nişan yüzüğünü geçtiğimiz günlerde takmıştı. Haziran ayında kır düğünü yapmaya hazırlanan çift bebek haberi aldı. Düğüne aylar kaşa bebek haberi alan çift havalara uçtu. Peki kimdir 35 yaşındaki Eser Yenenler'in sevgilisi Berfu Yıldız, kaç yaşındadır?

Nişanlısı Berfu Yıldız ile 9 Haziran’da nikah masasına oturacak olan Eser Yenenler baba oluyor. Berfu Yıldız, Eser Yenenler nişanlandıktan sonra check-up için gittiği hastanede hamile olduğunu öğrendi.

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Yıldız ve Yenenler, üç gün önce de aile arasında yapılan törenle nikah masasına oturdu.

9 Haziran’da kır düğünüyle evlenecek ikili, düğün tarihinde değişiklik yapmayarak, hazırlıklarını sürdürüyor.

Yenenler, “Hayatımın en güzel sürecinden geçiyorum. Bu mutluluk tarif edilemez. Nazardan çok korkuyoruz, o yüzden fazla konuşmak istemiyorum. Haziran ayında, güzel bir havada kır düğününü gerçekleştirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Berfu Yıldız kimdir: Miss Turkey yarışmasıyla tanınan ve binlerce güzel içerisinden dördüncü olan Berfu Yıldız, 1995 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Berfu Yıldız 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti. Gözlerden uzak bir yaşamı olan Berfu Yıldız, 2019 nisan ayında nişanlandı. 9 Haziran'da kır düğünüyle evlenecek ikili, hazırlıklarını sürdürüyor.

Eser Yenenler kimdir: Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa’da doğmuştur. 11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

Oyunculuk Kariyeri: Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program halen devam etmektedir. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.