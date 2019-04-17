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Çin'de borçlanmak zorlaştı maliyet 4 yılın zirvesine çıktı

Çin'de borçlanmak zorlaştı maliyet 4 yılın zirvesine çıktı

ÇİN para piyasasında gecelik borçlanma maliyeti, vergi ödemelerinin likidite talebini artırarak nakit arzını sıkılaştırmasıyla dört yılın zirvesine yükseldi.

ÇİN'de gecelik repo faizi Şanghay saatiyle öğle vakti 11 baz puan artarak yüzde 3.0001 ile Nisan 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Gecelik faiz üç seansta 35 bazp uan yükseldi ve yüzde 2.7351'e düşen bir haftalık faizi aştı.

Mizuho Bank kıdemli Asya Döviz stratejisti Ken Cheung, “Gecelik faizdeki yükseliş yukarı yönlü Çin hisse piyasasına bağlı olarak sıkı likidite koşullarını işaret ediyor. Gelecek günlerdeki vergi ödemelerinin etkisiyle 7 günlük faizden hızlı yükseliyor olabilir.” dedi.

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