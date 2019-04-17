Victor Moses, Fenerbahçe için kararını verdi

İngiliz basınına konuşan Victor Moses, Türkiye'deki futbol ateşinden ve sevgisinden bahsederken Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'nin devre arasında İngiltere'nin Chelsea takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, 1-1 sona eren Galatasaray derbisi sonrası İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu.

"Burada olmaktan yüzde yüz mutluyum''

Sabah'ın haberine göre; Nijeryalı oyuncu, transfer kararıyla ilgili olarak, "Burada olmaktan yüzde yüz mutluyum. Fenerbahçe'ye gelerek doğru kararı verdiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Atmosfer inanılmaz ateşli ve coşkulu''

Türkiye'de futbolun bambaşka duygularla oynandığını ifade eden Moses, "Atmosfer inanılmaz ateşli ve coşkulu. İnsanlar futbola aşk seviyesinde bağlılar. Elbette İngiltere'den farklı bir kültür var ve ben buna alışmaya başladım. Burada olmaktan yüzde yüz keyif alıyorum. İstanbul'da yaşamak ve böyle bir takımda olmak harika" dedi.

''Burada devam etmeyi düşünebilirim''

Türkiye'de ne kadar kalmayı planladığı yönündeki soruya Moses, "Zaten 1 yıl daha kontratım var. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok çünkü mutluyum. Kontratım bittikten sonra da burada devam etmeyi düşünebilirim. Çünkü gerçekten beklentimden çok daha büyük bir kulüp ve ülkeyle karşılaştım. Şu an her şey iyi gidiyor" yanıtını verdi.