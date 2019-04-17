HABER /  FENERBAHÇE
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Victor Moses, Fenerbahçe için kararını verdi

Victor Moses, Fenerbahçe için kararını verdi

İngiliz basınına konuşan Victor Moses, Türkiye'deki futbol ateşinden ve sevgisinden bahsederken Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'nin devre arasında İngiltere'nin Chelsea takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, 1-1 sona eren Galatasaray derbisi sonrası İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu.

"Burada olmaktan yüzde yüz mutluyum''
Sabah'ın haberine göre; Nijeryalı oyuncu, transfer kararıyla ilgili olarak, "Burada olmaktan yüzde yüz mutluyum. Fenerbahçe'ye gelerek doğru kararı verdiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Atmosfer inanılmaz ateşli ve coşkulu''
Türkiye'de futbolun bambaşka duygularla oynandığını ifade eden Moses, "Atmosfer inanılmaz ateşli ve coşkulu. İnsanlar futbola aşk seviyesinde bağlılar. Elbette İngiltere'den farklı bir kültür var ve ben buna alışmaya başladım. Burada olmaktan yüzde yüz keyif alıyorum. İstanbul'da yaşamak ve böyle bir takımda olmak harika" dedi.

''Burada devam etmeyi düşünebilirim''
Türkiye'de ne kadar kalmayı planladığı yönündeki soruya Moses, "Zaten 1 yıl daha kontratım var. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok çünkü mutluyum. Kontratım bittikten sonra da burada devam etmeyi düşünebilirim. Çünkü gerçekten beklentimden çok daha büyük bir kulüp ve ülkeyle karşılaştım. Şu an her şey iyi gidiyor" yanıtını verdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bugün Ekrem İmamoğlu mazbata alacak mı Canan Kaftancıoğlu açıkladı
Bugün Ekrem İmamoğlu mazbata alacak mı Canan Kaftancıoğlu açıkladı
Fatih Terim onay verdi! Garry Rodrigues geri dönüyor
Fatih Terim onay verdi! Garry Rodrigues geri dönüyor
Aralarında aktif görevde olanlar da var! Büyük FETÖ operasyonu
Aralarında aktif görevde olanlar da var! Büyük FETÖ operasyonu
Ekrem İmamoğlu'nun tehdit iddiasının aslını Nagehan Alçı açıkladı
Ekrem İmamoğlu'nun tehdit iddiasının aslını Nagehan Alçı açıkladı
AK Parti'nin "İstanbul" dilekçesi ortaya çıktı
AK Parti'nin "İstanbul" dilekçesi ortaya çıktı
Jack Ma'ya göre iş yerinde çok çalışmak mesai değilmiş
Jack Ma'ya göre iş yerinde çok çalışmak mesai değilmiş
ÖNCEKİ HABERLER
Eser Yenenler baba oluyor nişanlısı Berfu Yıldız ile yaş farkı
Eser Yenenler baba oluyor nişanlısı Berfu Yıldız ile yaş farkı
Ev tadilatında kadavra ortaya çıktı
Ev tadilatında kadavra ortaya çıktı
Sen Anlat Karadeniz dizisi 48. bölüm 2. fragmanı
Sen Anlat Karadeniz dizisi 48. bölüm 2. fragmanı
Berfu Yıldız kaç yaşında aslen nereli hamile haberi geldi
Berfu Yıldız kaç yaşında aslen nereli hamile haberi geldi
Toyota Corolla yılın otomobili oldu
Toyota Corolla yılın otomobili oldu
Dijital dünyaya vizyon kazandıracak Street1227 tanıtıldı
Dijital dünyaya vizyon kazandıracak Street1227 tanıtıldı
Çin'de borçlanmak zorlaştı maliyet 4 yılın zirvesine çıktı
Çin'de borçlanmak zorlaştı maliyet 4 yılın zirvesine çıktı
Ertekin Dinçay kimdir kaç yaşında neden öldü Rahmi Koç'un dostuydu
Ertekin Dinçay kimdir kaç yaşında neden öldü Rahmi Koç'un dostuydu
Yorumlar