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Tottenham'dan Eljif Elmas için dudak uçuklatan rakam

Tottenham'dan Eljif Elmas için dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Fenerbahçe'de ve Makedonya Milli Takımı'nda göz doldurmaya devam ederken talipleri de artmaya başladı.

İlk olarak İtalyan ekibi Fiorentina'nın 15 milyon Euro'luk teklifi vardı ama İngiliz ekibi Tottenham daha yüksek bir rakamı gözden çıkardı. İngiliz ekibinin 22 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor. Eljif'in menajeri ile de temasa geçilmiş durumda.

Tottenham yarışta öne geçti

Eljif'i Tottenham dışında Fiorentina, Lazio ve Rus kulübü Zenit'in de istediği ancak İngiliz ekibinin gözden çıkarttığı rakama henüz yaklaşan olmadığı ifade ediliyor. Fener yönetimi de işi şimdilik ağırdan alıyor.

Fiyat daha da artabilir

Başka Premier Lig ekipleri de devreye girerse Eljif'in rekor bir ücretle de satılabileceği iddia ediliyor. Ligin kalan 6 haftasında Eljif'in göstereceği performansın bunun için kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

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