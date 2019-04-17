Yaşar Özel kaç yaşında neden ödü hastalığı neydi?

Ses sanatçısı Yaşar Özel hayatını kaybetti ölüm haberi başta yakınları olmak üzere sevenlerini üzdü. Peki Yaşar Özeli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve neden öldü, hastalığı ne?

Bir süredir tedavi gören ünlü ses sanatçısı Yaşar Özel 85 yaşında hayatını kaybetti. 1980'li yıllarda sesinin rengi ve farklı tarzıyla Türk Sanat Müziği içerisinde ayrı bir yer oluşturan Yaşar Özel, müzik hayatı boyunca sayısız konsere imza atmıştı. Peki, Yaşar Özel kimdir? İşte, Yaşar Özel'in biyografisi...

Diyarbakır'da 1934 yılında dünyaya gelen Özel, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1955 yılında Ankara'ya gelen Özel, 1959'da sınavla Ankara Radyosu'na girdi.

Sanatçı, 1979'da da İstanbul Radyosuna geçerek, o yıllarda sesinin rengi ve farklı tarzıyla Türk sanat müziği içerisinde ayrı bir ekol ortaya koydu.

Çalışmalarında Türk Sanat Müziğinin özünü koruyarak bugüne uygun bir anlayışla tekrar yorumlayan Yaşar Özel, sanat hayatı boyunca müziğin yeni nesiller tarafından en doğru şekilde anlaş