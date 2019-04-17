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Gram altın sakinleşti 240'ın altına indi

Gram altın sakinleşti 240'ın altına indi

Günlerdir 240'ı zorlayan ve 242'ye kadar çıkan altının gram fiyatı, 17 Nisan Çarşamba sabahında 237,3 lira seviyesinden başladı

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel 235,1 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 değer kaybıyla 236,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.28 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,21 primle 237,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 387 lira, Cumhuriyet altını 1.584 liradan satılıyor. 

Saat 10:08'de gram ve çeyrek altın fiyatları

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu havanın küresel piyasalarda risk iştahının artmasına, altın fiyatlarının ise değer kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Uluslararası piyasalarda dün altının ons altın ve dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade eden Memiş, bugün altının gram fiyatında 235 liranın destek, 238,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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