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Esin Moralıoğlu kaç yaşında evli mi eşleri kimdir?

Esin Moralıoğlu kaç yaşında evli mi eşleri kimdir?

Bir dönemin podyumlarda fırtınalar estiren ünlü modeli Esin Moralıoğlu şimdi gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. 1990 yılında mankenler kraliçesi seçilen Esin Moralıoğlu kaç yaşında, kaç kere evlendi ve şu anda evli mi? Esin Moralıoğlu 2 kez evlilik yaptı. İlk evliliği 2000 yılında Yurdal Sert ile yaptı.

Esin Moralıoğlu kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi soruları merak konusu oldu. Bir dönemin en çok konuşulan ve podyumlarda fırtınalar estiren modeli Esin Moralıoğlu 1990 yılında mankenler kraliçesi seçilmişti. 2 kez evlilik yapan 49 yaşındaki Esin Moralıoğlu ilk evliliği 2000 yılında Yurdal Sert ile oldu. 2006 tarihinde işadamı İshak Cerit ile evlenen Esin Moralıoğlu 2010 yılında boşandı. 2013 yılında ise çift yeniden bir araya geldi.

ESİN MORALIOĞLU KİMDİR: Esin Moralıoğlu’nun hayatı 1989 yılında değişti. İzmir Fuarı’nda yapılan yarışmada Venüs güzeli seçilerek TV ve basında yer alan Esin Moralıoğlu, modellik yapmaya devam ederken 1990 yılında da mankenler kraliçesi unvanını aldı. Tüm bu ödüller ile birlikte sektörün dikkat çeken isimlerinden birisi olan Esin Moralıoğlu, daha sonraki dönemlerde oyunculuk teklifleri de almaya başladı. Bu teklifleri değerlendiren Esin Moralıoğlu ilk defa 1990 yılında Tatar Ramazan adlı dizide yer aldı. Bu dizide Kadir İnanır gibi sektörün en önemli isimleri ile birlikte yer alma fırsatı bulan Esin Moralıoğlu, daha sonrasında önemli projelerde de yer almaya devam etti.

Esin Moralıoğlu evlilikleri
Esin Moralıoğlu çok farklı isimlerle aşk yaşarken 1991 yılında Ali Şen’in oğlu olan Adnan Şen ile uzun süre birlikte oldu. 2000 yılında ise Yurdal Sert ile evlendi. 2006 tarihinde işadamı İshak Cerit ile evlenen Esin Moralıoğlu 2010 yılında boşandı. 2013 yılında ise çift yeniden bir araya geldi.

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