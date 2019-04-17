Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sözleri: Yakında bombamız var

Fenerbahçe Kulübü'nün 4 Nisan'da başlatmış olduğu 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili olarak konuşan Acun Ilıcalı, "Şu an Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istemiyorum, konsept farklı ama yakında güzel bir bombamız var." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Alex de Souza ile bir araya gelen Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra programında sarı-lacivertli kulüp ile ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.

''Yakında bir bombamız var''

Ilıcalı sosyal medyadan Fenerbahçe taraftarının sorduğu soru üzerine heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü'nün 4 Nisan'da başlatmış olduğu 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili olarak konuşan Acun Ilıcalı, "Şu an Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istemiyorum, konsept farklı ama yakında güzel bir bombamız var." dedi.

Paylaşıma beğeni yağdı

Hatırlanacağı gibi Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Alex'le birlikte çekildiği fotoğrafını Instagram'a koymuş ve altına ''A-A-A :)'' notunu düşmüştü. Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı Fenerbahçeliler tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.