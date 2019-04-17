İspanyollar duyurdu! Real'in yıldızı Fener'e geliyor

İspanyol medyası, Fenerbahçe Beko'nun Real Madrid’in 2.08’lik dev pivotu Gustavo Ayon'u transfer etmek istediğini yazdı.

THY Euroleague'de fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko’nun, Real Madrid’in yıldız ismini transfer etmek üzere olduğu ortaya çıktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, 2.08’lik dev Gustavo Ayon için 2.4 milyon euroyu gözden çıkardı.



2 yıllık sözleşme önerisi

Meksikalı pivot için devrede olduğu belirtilen Euroleague liderinin, oyuncuya 2 yıllık sözleşme imzalatacağı ifade edildi. Bu sezon maç başına 8 sayı kaydeden oyuncu, 6 ribaunt ve 3 asist ortalamaları tutturdu.