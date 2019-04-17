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ABD S-400'lere neden karşı Stern dergisi açıkladı

ABD S-400'lere neden karşı Stern dergisi açıkladı

ABD'nin Rusya'dan alınmasına karşı çıktığı S-400 füzeleriyle ilgili dikkat çeken bir özelliği Alman dergisi Stern yazdı. S-400'lerin ABD'nin gizli jetlerini tespit ettiğini belirter dergi, yazısında S-400 bataryalarının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkisini büyük ölçüde artıracağını söyledi.

Türkiye Rus S-400 füzelerini almaya karar verdi, Washington ayağa kalktı. Tehdit ve şantajlar bitmek bilmiyor. NATO'nun onay verdiği satışa ABD şiddetle karşı çıkıyor.  S-400 krizi Avrupa basınının da gündeminde.

Alman dergi Stern Türkiye’nin S-400 almasına ABD’nin sert bir biçimde karşı çıkmasını ele aldı. 

Havada uçanı kaçırmıyor

Stern’deki yazıya göre; ABD, dünyanın her ülkesinin hava sahasında gizli jetleriyle uçabilen bir ülke.

Dolayısıyla Türk hava sahasında da başta Akdeniz olmak üzere radara görünmeden uçabiliyor. S-400’lerin en önemli özelliği ise görünmez olarak nitelendirilen uçakları tespit edebilmesi.

Dergi yazısında S-400 bataryalarının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkisini büyük ölçüde artıracağını söyledi. Yazıda, “Ankara’nın iradesi dışında, havadaki kimse bu alanda çalışamaz” denildi.

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