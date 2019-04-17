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Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı

Anadolu Ajansı
Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı.

İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki tüm oyların yeniden sayım işlemi sona erdi. Tutanaklar birleştirilip İl Seçim Kurulu'na gönderilecek. İl Seçim Kurulu da İstanbul seçimlerinin kesin rakamlarını açıklayacak.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı.

"Oylar ivedilikle sayılsın"
Yüksek Seçim Kurulu önceki gün aldığı kararla "Oylar ivedilikle sayılsın" açıklmasını yaparak İlçe Seçim Kurulu’na oyları sayan kurul sayısının arttırılması yetkisi vermişti.

32 sandık için daha sayım kararı verilmişti
Dün sabah 2 kurulla başlayan oy sayımında saat 14:00 itibariyle kurul sayısı 6 ya çıkarıldı, sayım işlemleri hızlandı. Son güne kalan 122 sandığın sayımında sona gelindiğinde 32 sandık için daha sayım kararı verildi. Geçtiğimiz hafta Maltepe'de geçersiz oyların sayılma kararının ardından tüm oyların sayılması kararı verilmişti. İki karar arasında 32 sandıkta geçersiz oy sayımı yapılmıştı. Son gün bu 32 sandıktaki tüm oyların sayılması istendi. Kurul itirazı kabul etti ve 122 sandığa ek olarak bu 32 sandık da yeniden sayıldı.

Sayım işlemi gece yarısı bitti
Tüm sayım işlemi gece yarısı bitti. Tutanaklar birleştirildikten sonra il seçim kurulu istanbul seçimlerindeki son rakamları belirleyecek.

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