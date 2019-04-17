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Maltepe'de oy sayımı tamamlandı! Sırada birleştirme tutanakları var

Maltepe'de oy sayımı tamamlandı! Sırada birleştirme tutanakları var

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı.

Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımının dün gece 00:22 sularında tamamlanmasının ardından sayıma ilişkin birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı.

Sayım dün gece son buldu

AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Maltepe'de başlatılan oy sayımı dün gece tamamlandı. AK Parti, dün gece son 21 sandığın sayımı sırasında itiraz etmiş son 40 sandığın yeniden sayılmasını talep etmişti. Başvuru reddedilirken, 1089 sandığın sayımı saat 00:22'de tamamlandı.

Gözler YSK'da

İstanbul seçimlerinin düğümünü çözecek sayım dün gece tamamlandı. AK Parti'nin son 40 sandıkla ilgili yeniden sayılsın talebi kabul edilmeyince sayıma devam edildi. Saat 00:15'de 1089 sandığın tamamı sayıldığı duyurulurken YSK'nın son rakamları açıklaması bekleniyor.

CHP'li Yalım son rakamları açıkladı

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, twitter adresinden Maltepe sayımlarına ilişkin son rakamları açıkladı. Yalım, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında 13 bin 800 fark olduğunu söyledi.

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