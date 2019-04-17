Konut satışları düştü yabancılar ise alıma devam etti

Konut satışlarında uzun zamandır devam eden düşüş Mart ayında da kendini gösterdi. Şubat ayında %18.2 düşen konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 oranında azaldı.

Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 140 konut satışı ve %18,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 619 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 6 bin 366 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Bayburt oldu.

Kredili konut satışları sert geriledi

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %30,6 oranında azalış göstererek 22 bin 762 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %21,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 462 konut satışı ve %15,2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %50 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri arttı

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 oranında artarak 82 bin 284 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 678 konut satışı ve %19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %81,9 oldu. Ankara 7 bin 620 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 035 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Hakkari oldu.

44 bin 163 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 azalarak 44 bin 163 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %42 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 453 konut satışı ve %19,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 553 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 884 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışları arttı

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 artış göstererek 60 bin 883 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 687 konut satışı ve %17,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %55,8 oldu. Ankara 7 bin 066 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 506 konut satışı ile Antalya izledi.

Yabancılara konut satışı % 71.3 arttı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %71,3 artarak 3 bin 129 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2019'da ilk sırayı 1 520 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 626 konut satışı ile Antalya, 173 konut satışı ile Ankara, 121 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Mart ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 548 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 334 konut ile İran, 189 konut ile Suudi Arabistan, 156 konut ile Rusya Federasyonu ve 150 konut ile Afganistan izledi.