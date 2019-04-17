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AK Parti İzmir İl Başkanlığına Kerem Ali Sürekli getirildi

AK Parti İzmir İl Başkanlığına Kerem Ali Sürekli getirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir İl Başkanlığına Kerem Ali Sürekli'nin getirildiğini açıkladı.

AK Parti'de 31 Mart sonrası değişim süreci başladı. İzmir İl Başkanlığına Kerem Ali Sürekli getirildi.

Hamza Dağ, Twitter'daki hesabından, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Sayın Kerem Ali Sürekli Bey'e görevinde başarılar diliyorum." paylaşımını yaptı.

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