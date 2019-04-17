MHP'den olağanüstü itiraz! Seçim iptali başvurusu

MHP, Maltepe Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için İlçe Seçim Kuruluna olağanüstü başvuru yaptı.

Maltepe'de tekrar sayım dün gece tamamlanmıştı. Gözler bugün YSK'ya ve mazbata bekleyen Ekrem İmamoğlu'na dönerken MHP'den bir son dakika hamlesi geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Maltepe Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için İlçe Seçim Kuruluna olağanüstü başvuru yaptı.

AK Parti de İstanbul için başvurmuştu

Dün de ittifak ortağı AK Parti, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK'nın kapısını çalmıştı. AK Parti, Büyükçekmece'de de seçimin yenilenmesini istiyordu. Bu başvurularla ilgili kararı YSK verecek.