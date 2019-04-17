Yetki önergesini reddeden Mansur Yavaş'a AK Parti'den tek adam suçlaması

ANKARA'da AK Partili Belediye Meclis üyeleri verdikleri önergenin reddedilmesi ile Mansur Yavaş'ın hukuku gasp ettiğini söyledi.

ANKARA'da Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş mazbatayı alır almaz Belediye Meclisinden de tartışmalar gelmeye başladı. AK Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yavaş'ın belediye bünyesindeki şirketlere yönetici atama, bütçelerini belirlemek yetkisinin meclise devredilmesini istedi.

Mansur Yavaş ise 'yasama yürütmenin yetkisine el koyamaz' gerekçesiyle önergeyi redeetti ancak partiler arasında tartışmalar da arkasından geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, Mansur Yavaş'ı 'tek adam olmakla' suçladı.

Meclise sorması gerekiyordu

Mansur Yavaş'ın önergeyi reddetmesini hukuksuz bir gasp olarak değerlendiren Altunışık, şu ifadeleri kullandı: "Bu tek adamlığa gider. Nazi Almanyası gibi bir hayal bu. Belediye meclisine sorması gerekiyordu. Herkes konuşmasını yapar, oylanır oylandıktan sonra bu kabul veya reddolur.”

CHP’li yetkiller ise aynı önergenin neden AK Parti dönemlerinde verilmediğini dikkat çekerek AK Parti'nin geçmiş yıllara ait mali tabloların ortaya çıkmamasını istediğini ileri sürdü.