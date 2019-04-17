Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin'in Kadir Mısıroğlu twiti gündeme oturdu

Ünlü edebiyatçı Aziz Nesin'in matematik profesörü olan oğlu Ali Nesin, facebook hesabından yaptığı Kadir Mısıroğlu mesajı ile herkesi ters köşeye yatırdı.

Matematik profesörü Ali Nesin, bir süredir şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören Kadir Mısıroğlu yoğun bakıma alınması hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Ali Nesin, facebook hesabından bir açıklama yayınlayarak, "Sosyal medyada laikler tarafından yapılan sözüm ona espriler tüylerimi diken diken ediyor" dedi.

Kadir Mısıroğlu'nun Türkiye'nin bir rengi olduğu belirten Ali Nesin'in, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Kadir Mısıroğlu yoğun bakımda ve muhtemelen ölüm döşeğinde. Sosyal medyada laikler tarafından yapılan sözüm ona espriler tüylerimi diken diken ediyor. Hiç utanmaları yok. Bunların her tarafı laik olsa ancak şeriata neden olabilirler! Kadir Mısıroğlu, bu ülkenin renklerinden biridir. Helal olsun adama ve, eğer varsa, öldüğünde Allah gani gani rahmet eylesin."



Ali Nesin kimdir?

61 yaşında olan Ali Nesin, ünlü edebiyatçı Aziz Nesin'in oğlu. Matematik profesörü olan Ali Nesin'in Gabriela Aslı, Kuzgun, Turna, Ali Derya isminde 4 çocuğu var.

Paris VII Üniversitesi'nden mezun olan Ali Nesin, matematikten "maitrise" derecesini aldı. Sonrasında Yale Üniversitesi'nde matematiksel mantık ve cebir konularında doktora yapan Nesin, 1985-1986 yılları arasında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

1987-1989 seneleri arasında Notre Dame Üniversitesi'nde yardımcı doçent, ardından 1995 senesine kadar Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampusü'nde doçent ve daha sonra profesör olarak görev yaptı.

Babası Aziz Nesin'in 1995 senesinde ölümü üzerine yurda kesin dönüş yapan Ali Nesin, Nesin Vakfı yöneticiliğini üstlendi. 1996 yılından beri Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı olan Ali Nesin, Matematik Köyü'nü kurdu ve çocuklara eğitim veriyor.