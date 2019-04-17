Acun Ilıcalı'dan Survivor hakkında bomba itiraf geldi iki ünlü isim Dominik'te

Öte yandan Survivor'da bundan sonra da sürprizlerin olacağını söyleyen Ilıcalı, "Survivor'da bu sene Yunan kızları ve Türk erkeklerinin sezonu oluyor. Seyretmesi çok zevkli bir hale geldi. Bir iki hafta sonra daha da zevkli bir hale gelecek. Kemik kadro kalacak.