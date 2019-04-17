AK Parti İl Başkanı "Gördüğüm lüzum üzerine" deyip istifa etti!

KARAMAN AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, 1,5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti, 31 Mart seçimlerinde bu ilde belediye başkanlığı el değiştirmişti.

Yapılan açıklamada “Görmüş olduğum lüzum üzerine 16.04.2019 Salı günü Karaman AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Davamızın bir neferi olarak her daim hizmet etmeye devam edeceğim. Tüm Karamanlı hemşehrilerime ve Kamuoyuna saygıyla duyrulur. Mehmet Er” ifadelerine yer verildi.

Seçimlerin ardından bu ikinci istifa

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından daha önce İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etmişti.

Kıl payı farkla MHP kazandı

31 Mart yerel seçimlerinde Karaman belediye başkanlığını AK Parti adayı Mahmut Sami Şahin çok az farkla MHP Adayı Savaş Kalaycı'ya kaptırmıştı. Karaman 2014 seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı illerden biriyken, 31 Mart ile birlikte kaybettiği iller listesine dahil oldu.

İşte 31 Mart seçimlerinde Karaman'daki seçim sonuçları: