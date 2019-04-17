Gözler YSK'ya çevrildi! İmamoğlu'na mazbata bugün verilecek mi?

İSTANBUL'da birleştirme tutanakları hazırlanmaya başlandı. Gözler YSK'ya çevrildi. AK Parti, mazbatanın itirazdan sonra verilmesini talep etmişti.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı. Sonuçlar YSK'nın veri tabanına işlenecek ve YSK'nın kararı beklenecek. Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi bekleniyor.

"13 bin 781 oy farkıyla kazanmış oldu"

Maltepe ilçesindeki sayımın da tamamlanmasıyla, İstanbul'daki sandıkların sayımı bitmişti. CHP, "Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimini 13 bin 781 oy farkıyla kazanmış oldu" açıklamasını yapmıştı.

Gözler YSK'da

YSK, pazartesi günü Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı. Bu kararın ardından 1089 sandıkta başlayan oy sayımı sona erdi. Sayım işleminin sona ermesiyle birlikte ıslak imzalı oy tutanaklarının birleştirme süreci başladı.

İlçe Seçim Kurulu olarak kullanılan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ıslak imzalı oy tutanakları birleştiriliyor. Kurullar da imzalarını atıyor. Sonuçların birazdan İl Seçim Kurulu'na teslim edilmesi bekleniyor.

Sonuçlar YSK'nın veri tabanına işlenecek ve YSK'nın kararı beklenecek. Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi bekleniyor.

Fark 293 azaldı

Maltepe'de kullanılan 309 bin oyun tamamı yeniden sayıldı. Günler süren yeniden sayımda AK Parti lehine fark 293 oy azaldı. İmamoğlu ile rakibi Yıldırım arasındaki oy farkı ise 13 bin 781 olarak şekillendi.

YSK'ya olağanüstü itiraz

İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için dün ysk'ya başvuruda bulunan ak parti, istanbul il seçim kurulu'na da, olağanüstü itiraz sonuçlanana kadar, ekrem imamoğlu'na mazbata verilmemesi için talep de bulunmuştu.

AK Parti'den mazbatanın verilmemesi talebi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul İl Seçim Kuruluna verdikleri dilekçe ile YSK'ye yapılan itirazlar sonuçlanana kadar İstanbul'da mazbata düzenlenmemesini talep ettiklerini söylemişti.