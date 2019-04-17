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Wall Street Journal gazetesinden çarpıcı Türkiye haberi! Bir ilk olacak

Wall Street Journal gazetesinden çarpıcı Türkiye haberi! Bir ilk olacak

ABD ve Türkiye arasında yaşanan S-400 anlaşmazlığı sürüyor. Wall Street Journal gazetesi Türkiye’nin, Washington’da yapılan görüşmelerde ‘açmazdan çıkılamadığını’ yazdı. Türkiye alması durumunda S-400'e sahip ilk NATO ülkesi olacak.

Wall Street Journal’da (WSJ) Jessica Donati imzasıyla yayınlanan yazıda, ABD ve Türkiye arasında S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan açmazın üstesinden gelinemediği belirtildi.

İsmi verilmeyen kaynaklara dayandırılan yazıda, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Beyaz Saray’da bu hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin, ’S-400 kördüğümünden çıkılmasını sağlayamadığı’ kaydedildi.

Ayrıca yazıda, Washington’daki 37. Türk-Amerikan İlişkileri Konferansı’nda her iki tarafın temsilcilerinin yaptığı görüşmelerin de S-400 anlaşmazlığını sona erdiremediğini ifade edildi.

ABD, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 satın almasını istemiyor. Buna gerekçe olarak, Rusya yapımı bir savunma sisteminin NATO'nunkilere entegre edilemeyeceğini ve Türkiye'ye konuşlandırılacak bu sistemler üzerinden, F-35 jetleri de dahil olmak üzere NATO'nun silahları hakkında Rusya'ya bilgi sızabileceği endişesini gösteriyor.

Nitekim Türkiye'nin S-400 sistemlerinden vazgeçmemesine karşılık olarak ABD'den gelen tehdit tonlu açıklamalar son dönemde sıklaşırken, son olarak da Türkiye'ye F-35'lerle ilgili ekipman sevkiyatını durdurma kararı alınmıştı.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor. Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

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