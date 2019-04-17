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ABD'li şarkıcı sahne ücretlerini TL'ye çevirdi

ABD'li şarkıcı sahne ücretlerini TL'ye çevirdi

Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan ve Türk halkının büyük sempatisini kazanan ABD'li sanatçı Della Miles, Türk Lirasının dünyada hak ettiği değeri görmediğini belirterek sahne ücretlerini Türk Lirası olarak almaya karar verdi.

Türkiye'ye geldikten sonra Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, sanat dünyasına örnek olacak bir davranışa imza attı. Miles, Türk Lirasının dünyada hak ettiği değeri görmesi gerektiğini söyleyerek sahne ücretlerini TL'ye çevirdi.

Sahne ücretlerini TL'ye çevirdi

Türkiye ile ilgili davetkar açıklamalar yapan Miles, aldığı bu kararla "Kendi adına elini taşın altına sokmaya" karar verdiğini dile getirdi. Bir yandan Avrupa'nın en önemli konser salonlarında on binlerce kişiyi ağırlayan bir yandan da hayranı olduğu Türkiye adına gönüllü turizm elçiliği görevini üstlenen Miles, konser hak ediş ve ücretlerini Türk Lirası olarak alma kararının Türkiye'deki sanatçılar tarafından da kabul görmesi ve uygulanması gerektiğini savundu. Miles açıklamasını şu şekilde yaptı:

"Hep birlikte zirveden birer kar top yuvarlayabilirsek bu bir süre sonra önüne geçilemez bir çığa dönüşebilir. Türkiye'nin en önemli değerlerinden birine, Türk Lirası'na hak ettiği değer ve saygınlığı kazandırmak adına bizler de kararlı bir duruş sergilemeliyiz." sözleriyle ifade etti.

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