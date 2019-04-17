Davut Güloğlu kaç yaşında aslen nereli ilk eşi bakın kimdir?

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Davut Güloğlu şu sıralar gözlerden uzak hayat yaşıyor. Aslen Rizeli olan Davut Güloğlu 47 yaşında. İlk evliliğini 1993 yılında Sibel Yıldırım ile evlendi 2003 yılında boşandılar. Şu sıralar Davut Güloğlu kendisinden 23 yaş küçük üniversiteli sevgilisi ile birlikte.

Davut Güloğlu kaç yaşında, genç üniversiteli sevgilisi kim ve kaç kere evlendi, ilk eşi kim soruları merak konusu oldu. Davut Güloğlu aslen Rizeli ve 47 yaşında. Bir kez evlilik yapan Davut Güloğlu , ilk evliliğini 1993 yılında yaptı. Bu evlilikten Cengizhan adında bir oğlu oldu. Davut Güloğlu uzun süredir kendisinden 23 yaş küçük üniversiteli sevgilisi ile aşk yaşıyor.

1972 Rize doğumludur. İlk albümü 'Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi' ile müzik sektörüne giriş yapan Güloğlu, Karadeniz bölgesinde kısa sürede adını duyurdu.

2001 yılının Ocak ayında 'Nurcanım' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu, yerel şöhretini ulusal boyutlara çıkarmıştır. Yaklaşık 2 - 2,5 milyona yakın kopya satan bu albüm ile etnik-pop akımını başlatan ilk Türk şarkıcı unvanını almıştır.

2003 yılının Mayıs ayında 'Katula Katula' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu, ulusal boyutlardaki şöhretini Avrupa'ya taşımıştır. Bu albüm ile kendi albüm satış rekorunu kıran Davut Güloğlu, ülkesinde 'Karadeniz'in Ricky Martini' lakabını almıştır. Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelerde yabancıların dikkatini çeken Güloğlu, kısa sürede etnik-pop tarzını uluslararası platformda tanıtmıştır. Fransa'da bu albüm ile ödüller alan Güloğlu, dünyaca ünlü haber ajansı AGF(Agence France-Presse) ile özel bir röportaj gerçekleştirmiştir.

Davut Güloğlu, Nurcanım ve Katula Katula albümü ile 2000'li yıllardaki ekonomik krizin yarattığı toplumsal açıdan kötü boyutlardaki ülke moralini yükselttiği gerekçesi ile o dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den ödül almıştır.

Davut Güloğlu 24 Ocak 2011 yılında Ece Erken ile 'Hayata Gülerken' programınının sunuculuğunu yapmıştır.