Rabia Naz'ın ölümünde önemli gelişme

Giresun'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 60 tanık bir kez daha dinlenecek. Olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatılırken, adli kaynaklara göre intihar düşük bir ihtimal.

Giresun'un Eynesil ilçesinde 11 yaşındaki Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 60 tanık bir kez daha dinlenecek. Olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatılırken, adli kaynaklara göre intihar düşük bir ihtimal. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görevli 5 kişilik polis ekibi soruşturmada görev verildi.

Evinin önünde yaralı bulundu, hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ediyor.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünün ardındaki sır perdesi aralanamadı. Soruşturma ise 1 yıldır devam ediyor.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eynesil emniyetinden ilk incelemeyi yapan olay yerinde de görev alan bir kısım polisler hakkında "görevi ihmal suçundan" olay yerinde gerekli güvenlik önlemi almadıkları, hastaneye gidip ardından olay yerine gelip inceleme yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis memurlarının ifadesi alındı.

Ölüm nedeni nedir?

Rabia Naz'ın evinin çatısının sol tarafında bulunan bahçe tarafına düşmüş olabileceği de değerlendiriliyor. Bahçe kısmındaki otların olduğu bölgede ezilmeler tespit edildi. Düştükten sonra bahçe kısmından sürünerek binanın ön tarafına sürünerek gelmiş olabileceği de değerlendiriliyor. Ancak ayakkabısının bahçe kısmının bitiminde değil, yaralı olarak bulunduğu bölgede bulunması bu ihtimali düşürüyor.

Küçük kızın intihar etmiş olma olasılığı ise düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Birisinin evin çatısından Rabia Naz'ı atmış olabilme ihtimali de değerlendiriliyor.

Ölüm sebebi düşme mi, trafik kazası mı, her ihtimal araştırılırken Rabia Naz'ın ölümü şüpheli bir durum olarak değerlendiriliyor. Dosyada ölüm nedenine dair her türlü ihtimal derinlemesine inceleniyor.

Hacettepe Üniversitesi'nin "trafik kazası sonucu ölüm bulgusu" olma ihtimaline karşı hazırlanan hukuki mütaalaya ilişkin mütalaayı hazırlayan uzmanlar dosyada tanık olarak dinlenecek.

Baba Şaban Vatan'ın kızına araba çarptıktan sonra metruk bir binada üzerinin temizlendiği iddiasının üzerine metruk binada bulunan kadın sıvısı ile Rabia Naz'ın DNA eşleşmesinin uyuşup uyuşmayacağına dair çalışmalar Trabzon Adli Tıp Kurumu'nca inceleniyor.

İstanbul Adlı Tıp Kurumu'ndan Rabia Naz'ın ölüm sebebi, evinin çatısından düşüp düşemeyeceği, trafik kazası bulgusu olup olmadığına dair rapor bekleniyor.