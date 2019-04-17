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Fenerbahçeli Benzia halı sahaların yıldızı oldu

Fenerbahçeli Benzia halı sahaların yıldızı oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve sezon sonu yolların ayrılacağı Beniza, halı sahada form tutarken görüntülendi.

Fenerbahçe'de sezon başında Fransa'nın Lille takımından kiralık olarak transfer edilen ancak beklentilerin uzağında kaldıktan sonra devre arasında teknik direktör Ersun Yanal tarafından lig kadrosundan çıkartılan ve sadece Avrupa maçları kadrosunda yer alan Yassine Benzia, Sarı-Lacivertli ekibin UEFA'dan elenmesi sınrasında sezonu fiilen kapatmıştı.

Halı sahaların en pahalı oyuncusu
Çalışmalarını tek başına sürdüren Cezayirli orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde halı sahada maç yaparken görüntülendi. Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon Euro kazanan Benzia, böylece halı sahaların en pahalı oyuncusu ünvanını da elde etti.



Sezon sonu yolcu
Sarı-lacivertli takımla sezonun ilk yarısında 20 resmi maçta forma giyen ancak ikinci devre ismi TFF'ye bildirilmeyen Cezayirli oyuncu ile sezon sonunda yollar ayrılacak.



Olympiakos istiyor
Yunan basınında yer alan habere göre; Olympiakos Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Yassine Benzia ile ilgileniyor.  24 yaşındaki futbolcu, 20 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.

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