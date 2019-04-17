Şarkıcı Berkay'ın otel davasında yeni gelişme

Şarkıcı Berkay'ın hamile eşinin mağdur edildiği gerekçesiyle otel yetkililerine açtığı davada yeni gelişme. Dava, ilerleyen günlerde Tüketici Mahkemesi'nde görülecek.

Şarkıcı Berkay, konser vermek için gittiği İzmir'deki bir otele, ''problemli müşteri'' sıfatı taşıdığı gerekçesiyle alınmadığı otele dava açmıştı. Mahkeme otel yetkililerin itirazı üzerine davayı ilerleyen günlere erteledi.

"Hamile eşim mağdur edildi"

Pop Müzik sanatçısı Berkay Şahin, eşinin hamile olduğu dönemde mağdur edildiğini ileri sürerek, otele 150 bin liralık tazminat davası açtı. Otel yetkilileri ise "Berkay mağdur edebiyatıyla para kazanmaya çalışıyor" dedi.

Otele iftira attığı iddia edildi

Dilekçede; Berkay ve ailesinin geldiği gün otelin tamamen dolu olduğu ve şarkıcının otele iftira attığı belirtilerek, otelin olayda herhangi bir kusuru olmadığı ve Berkay'ın manevi tazminat adı altında zenginleşme aracı olarak fahiş değerde dava açtığı kaydedildi.

Davanın reddi talep edildi

Otelde problemli müşteri şeklinde bir kategorize yapılmadığını belirten otel yetkilileri, davanın reddini talep etti. Dava, ilerleyen günlerde Tüketici Mahkemesi'nde görülecek.

"İtibarım zedelendi"

İddiaya göre; hamile eşi ile konser saatine dakikalar kala başka otel aramak zorunda kalan Berkay, dinlenme fırsatı bulamadan sahneye çıktı. Popçu, itibarının zedelendiğini ve eşinin kabus gibi bir gece geçirmesi nedeniyle rahatsızlandığını söyleyerek otele dava açtı.