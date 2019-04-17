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Sevilay Yılman'dan yeni parti kulisi! AK Parti içindekiler konuşmaya başlayacak

Sevilay Yılman'dan yeni parti kulisi! AK Parti içindekiler konuşmaya başlayacak

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, yeni yazısında kulis bilgisi paylaşarak "AK Parti içerisindeki muhalif kanat konuşmaya başlayacak" açıklaması yaptı.

Yılman'ın "Davutoğlu ve Babacan ne yapacak?" başlığıyla Habertürk'te yayımlanan yazısında AK Parti'li küskünler tarafından kurulacağı iddia edilen yeni parti için kulis bilgisi aktardı.

"Proje askıya alınmış durumda"

Yılman, "Bir parti kurma niyeti var. Bu kesin doğru. Ancak şu an bu proje askıya alınmış durumda" diye yazdı.

"Konuşmaya başlayacaklar yani"

Yılman, "Başta Davutoğlu olmak üzere AK Parti içerisindeki muhalif kanat parti yönetimini ve politikalarını eleştirme, gördükleri yanlışları ve eksikleri kamuoyuyla paylaşma, dillendirme niyetindeler. Konuşmaya başlayacaklar yani" ifadesini kullandı. 

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