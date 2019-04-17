''Kitap Ağacı''ndan kitaplar toplayın

Herkese Kitap Vakfı, 2015 yılında başlattığı ve her yıl Nisan ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Kitap Hediye Günü kapsamında, 21 Nisan’da tüm kitapseverleri tanımadığı birine kitap hediye etmeye davet ediyor.

Herkese Kitap Vakfı’nın başlattığı Kitap Hediye Günü’nün bu yıl dördüncüsü kutlanıyor. Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı, her yıl Nisan ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Kitap Hediye Günü için bu yıl “Tanımadığınız Birine Kitap Hediye Edin” temasıyla bu güne özel etkinliklerle daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Herkese Kitap Vakfı, Kitap Hediye Günü kutlamalarına 21 Nisan Pazar saat 10:30’da İstanbul Sütlüce’de bulunan Miniatürk’te başlayacak. Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, Kültür A.Ş. Genel Müdürü ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanının katılacağı törende çocuklar “Kitap Ağacı”ndan kitaplar toplayacak. Öğleden sonra da ünlü yazarlar, İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde ziyaretçilere kitaplarını hediye edecek. D&R mağazaları ve kutlamaya katılan diğer kitapçılar, Kitap Hediye Günü’ne özel indirimler uygulayacak ve İstinyePark ziyaretçilerine sürprizler yapacak.

Türkiye’nin çocuklarına kitap etme alışkanlığı olan 180 ülke arasında 140’ıncı sırada yer aldığını belirten Bülent Şenver:

“Kitap en değerli hediyedir. Kitap okumak insanın zihnini, ruhunu ve vicdanını geliştiren en önemli alışkanlıktır. Ancak yapılan araştırmalar ‘Ders kitabı dışında hiç kitap okumuyorum’ diyenlerin oranının yüzde 39 olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca okullarımızın yaklaşık yüzde 70’inde kütüphane bulunmuyor. İşte tam da bu yüzden çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Kitap Hediye Günü’nde herkes, herkese kitap hediye etsin” diyerek herkesi kitap hediye etmeye davet etti.