HABER /  GÜNCEL
ADV Evinize aldığınız sudan ucuz
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Bayram ikramiyesi ne zaman kimlere verilecek 2019 ödemesi

Bayram ikramiyesi ne zaman kimlere verilecek 2019 ödemesi

Devlet tarafından emeklilere bayram öncesinde verilen 1000 liralık bayram ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu merak konusu oldu. Geçen sene uygulamaya geçen sistem bu yılda emeklilere uygulanacak. 2019 yılında 1000 liralık emekli bayram ikramiyesi Mayıs ve Ağustos aylarında ödenecek.

Bayram ikramiyesi bu sene ne zaman ödenecek sorusu merak konusu oldu. Hükümet tarafından emeklilere bayram öncesinde verilen 1000 liralık ikramiye bu sene Mayıs ve Ağustos ayında ödenecek.  Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.

Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.

Yeni emekliler de ikramiye alacak: Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

Haziran'da emekli olana ikincisi ödenecek: Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Belözoğlu: Kolay olmuyor artık, eski yaşımda değilim
Emre Belözoğlu: Kolay olmuyor artık, eski yaşımda değilim
Sevilay Yılman'dan yeni parti kulisi! AK Parti içindekiler konuşmaya başlayacak
Sevilay Yılman'dan yeni parti kulisi! AK Parti içindekiler konuşmaya başlayacak
AK Parti İl Başkanı "Gördüğüm lüzum üzerine" deyip istifa etti!
AK Parti İl Başkanı "Gördüğüm lüzum üzerine" deyip istifa etti!
Ekrem Ekrem İmamoğlu: Birleştirme tutanağı tutulduğunda görevi alırım
Ekrem Ekrem İmamoğlu: Birleştirme tutanağı tutulduğunda görevi alırım
Fenerbahçeli Benzia halı sahaların yıldızı oldu
Fenerbahçeli Benzia halı sahaların yıldızı oldu
Çirkin provokasyon! Polis korumasında Kur'an'ı ayağının altına aldı
Çirkin provokasyon! Polis korumasında Kur'an'ı ayağının altına aldı
ÖNCEKİ HABERLER
''Kitap Ağacı''ndan kitaplar toplayın
''Kitap Ağacı''ndan kitaplar toplayın
Konut satış istatistikleri açıklandı
Konut satış istatistikleri açıklandı
17 Nisan evde bakım parası hangi illerde yattı 47 il sorgulama
17 Nisan evde bakım parası hangi illerde yattı 47 il sorgulama
Erol Bulut: Teklifler geliyor
Erol Bulut: Teklifler geliyor
Kıdem tazminatı açıklaması Berat Albayrak son haber
Kıdem tazminatı açıklaması Berat Albayrak son haber
Esin Moralıoğlu eşi evli mi ikinci iş adamı kocası kimdir?
Esin Moralıoğlu eşi evli mi ikinci iş adamı kocası kimdir?
Dünya turu yapan bisikletli gezginler Ağrı'da
Dünya turu yapan bisikletli gezginler Ağrı'da
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Yorumlar