Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 2 hafta yok
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Moses'in kasığında yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Son dakika haberine göre; Sarı lacivertlilerde Galatasaray derbisinde sakatlık geçiren Victor Moses'ın kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildi.
İdmana dahil olmadığı gözlenen Nijeryalı yıldız 2 hafta sahalardan uzak kalacak.