Tarımda Milli Birlik Projesi'nin detayları belli oldu tarıma özel holding geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımda Milli Birlik Projesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Rapora göre tarım ürünleri için Semerat Holding kurulacak. Holdingin yüzde 50 hissesi ise özel sektörün olacak.

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hazırladığı “Tarımda Milli Birlik Projesi”nin ayrıntılarını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporda tarımda bütüncül bir perspektifle yapısal reformlara ihtiyaç olduğu vurguladı, israf, maliyetler, gıda enflasyonu ve adaletsizliğe dair tespitler sıralandı.

Tarladan sofraya kadar ürün değer zincirlerinde yüzde 50'ye varan israf ve verimsizlik olduğu belirtilen raporda tarımsal maliyetlerin oldukça yüksek olduğu, plansızlık ve yetersiz veri nedeniyle gıda fiyatlarında suni dalgalanmalar ve fiyat artışlarının yaşandığı kaydedildi.

Tarımda Milli Birlik Projesi'nde ise "Yeni Değer Zincirimiz: Yalın Sistem" başlığı ile anlatılan sistem bir piramit şeklinde sunuluyor. Piramidin en altında çiftçiler, ormancılar ve balıkçılar yer alıyor. İkinci katmanda Milli Birlik Kooperatifi var. Milli Birlik Kooperatifi'nin oluşumu şöyle ifade ediliyor: "Bakanlık Taşra Teşkilatı ve Tarım Kredi Kooperatifi konsolide edilerek üreticilerin girdileri, toprak/su gibi kaynakları, üretim ve pazarlama ihtiyaçları makro planlama perspektifi ile organize edilecektir.”

Hedef dünya markası

Piramidin 3.katmanında ise Yalın Sistem'in "Global Oyuncusu" olarak belirtilen Semerat Holding var. Holdingin işlevi ise şöyle anlatılıyor: "Girdi temini, lojistik, pazarlama ve perakende aşamalarında üreticiden tüketiciye değer zincirini makro ölçekte planlayarak organize edecek ve bu gücünü uluslararası alana taşıyacaktır." Piramidin tepesinde ise dünya markası yer alıyor. Yalın sistemle, üreticiye dünyadan katma değer transferini hedefleyecek dünya markası yaratılacak.

Yalın sistem

Tarımda Milli Birlik Projesi'nin temelini oluşturan Yalın Sistem'in yapısı 3 ana unsurdan oluşacak. Bunlardan ilki kurulacak olan Semerat Holding, İkincisi Milli Birlik Kooperatifi, üçüncüsü ise üreticiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan sunumda Semerat Holding'in yüzde 50 hissesinin (Ülker, Eti, Sütaş, Namet, Pınar, Unilever. TK Holding, Katamonu Entegre, Migros, Borsa vb.) özel sektöre ait olacağı ifade ediliyor. Yüzde 35'i Milli Birlik Kooperatifi'ne ve yüzde 15'inin ise (TMO, Çaykur, Türk Şeker vb.) tarımsal Kamu iktisadi Teşekkülleri'nde olacağı belirtiliyor.

Görev dağılımı yapılacak

Yalın Sistem'de tarımsal değer zincirindeki görevler Milli Birlik Kooperatifi ile Semerat Holding arasında paylaştırılacak. Girdi, üretim ve aracı bölümüne ilişkin görevleri Milli Birlik Kooperatifi, sanayi ve perakende kısmını ise Semerat Holding üstlenecek. Buna göre Milli Birlik Kooperatifi'nin yapacağı görevler şunlar: Mikro Planlama, Girdi Temini, Kaynak (Toprak, Su vb.) Planlama, Birincil Üretim, Teşvik ve Desteklemeler, Finansman, Pazarla İrtibat, Birincil İşleme ve Aracılar, İthalat-İhracat Rejimi. Emtia ticareti, sanayi ve perakende ana başlığı altında Semerat Holding'in görevleri ise şöyle sıralanıyor: Makro Planlama (Tüketim, Lojistik ve Pazar Planlaması) İleri İşleme, Perakende, Dünya Markası.