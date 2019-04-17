Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'den İmamoğlu'na övgü

Karar yazarı Akif Beki, Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü gibi devam etmesi durumunda yeni partiye ihtiyaç kalmayacağını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü gibi devam etmesi durumunda yeni partiye ihtiyaç kalmayacağını söyledi.

"İmamoğlu zaten ihtiyacı karşılayacak"

Beki, "Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin toplamını geçen bir alanı kapsamaya doğru, AK Parti'nin hoşnutsuz seçmenin de beklentisine hitap edebilecek bir yere doğru gidiyor. Gerçi zaman gösterecek ne olacağını. İmamoğlu aynı şekilde süreci başarıyla yönetmeye devam edebilecek mi, iktidar da söylemiyle ve medyasıyla buna katkı vermeye devam edecek mi gibi bir takım faktörlere bağlı. Ama bugünkü gibi devam ederse, Ekrem İmamoğlu zaten ihtiyacı karşılayacak gibi" ifadelerini kullandı.

"Sıfır çektiler"

Artı Gerçek'ten Can Bursalı'nın sorularını yanıtlayan Beki, "Bu seçimin kaybedeni iktidar medyası. Sıfır çektiler" diye konuştu.

"İktidar mesyasına" inandırıcılık eleştirisi

Beki, "İktidar medyasının devasa karteli dururken, AK Parti'nin bazı adayları Sözcü'nün, FOX TV'nin kapısına kendilerini tanıtmak için söyleşiye gittiler. Bu da iktidar medyasının inandırıcılık sorunlarının zirve yaptığını gösterir"